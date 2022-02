Milan, la coppia d’oro Leao-Giroud: i due trascinano il Diavolo

Il Corriere della Sera si sofferma su Olivier Giroud e Rafael Leao, attaccanti che stanno facendo molto bene al Milan

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma su Rafael Leao e su Olivier Giroud. La coppia d'oro, nel giro di 96 d'ore, fra il derby e la Coppa Italia, hanno dato una svolta alla stagione. Ibrahimovic deve soffrire ancora per un problema al tendine d'Achille, ma l'attaccante rossonera sembra in grado ormai di fare bene anche senza l'aiuto dello svedese.

Al momento in stagione ci sono 10 gol per Giroud e 9 per Rafael Leao. In attesa di Zlatan Ibrahimovic, i due giocatori stanno trascinando il Milan. Sembrano lontani i tempi in cui i due venivano criticati: il francese per non essere utile alla causa, mentre il portoghese per una sorta di indolenza e mancanza di continuità. Ora entrambi hanno cambiato passo: un altro grande merito di Stefano Pioli, che continua a migliorare tutti i giocatori che ha a disposizione. Intanto attenzione al calciomercato: due indizi per due giocatori.