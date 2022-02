Calciomercato Milan – Pronti per il Diavolo: ecco l’indizio

Il Milan vive un buon momento dopo le vittorie contro Inter e Lazio, ma in primo piano c'è sempre il calciomercato. La società, a gennaio, ha deciso di acquistare solo il talento Lazetic dalla Stella Rossa, mentre per altre operazioni si è preferito aspettare la sessione invernale. Se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League ci saranno probabilmente degli investimenti importanti.