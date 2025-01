Milan, la Champions League non vale solo gli ottavi, ma anche… il quinto posto

La Champions e... il campionato

Il cammino in Champions League, però, non è importante solo per il presente del Milan. Chiaro che, qualora i rossoneri riuscissero ad andare avanti, i conti del Diavolo ringrazierebbero eccome. Lo sappiamo, la Coppa dalle Grandi Orecchie porta in dote una quantità di denaro non indifferente e, per questo motivo, parteciparvi ogni stagione è a dir poco fondamentale. Vista l'annata altalenante, diventa così vitale per il Milan piazzarsi fra le prime quattro posizioni anche in campionato, ma a fine stagione il Ranking Uefa potrebbe anche dare una mano alla squadra di Conceicao.