Milan, Kyle Walker ha completato le visite mediche: ora la firma sul contratto

Kyle Walker è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan . Il terzino inglese, arrivato a Milano nelle prime ore del pomeriggio, ha da poco concluso le visite mediche presso la clinica La Madonnina. Terminata questa prima tappa, Walker si recherà a Casa Milan per mettere nero su bianco il contratto che lo legherà ai rossoneri. Il difensore arriva dal Manchester City con la formula del prestito con diritto di riscatto, un’operazione che aggiunge esperienza e qualità alla rosa di Sergio Conceicao .

L'arrivo di Walker rappresenta un importante rinforzo per la retroguardia milanista, portando non solo la sua abilità tecnica, ma anche la mentalità vincente acquisita durante gli anni trascorsi in Premier League e con la maglia dei Citizens. Il Milan si appresta così a ufficializzare un colpo di mercato di grande livello.