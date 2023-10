Milan, Krunic niente Nazionale: ecco le ultime novità | PM NEWS

Come risulta alla nostra redazione, Krunic, centrocampista del Milan, non farà parte delle partite della Bosnia, nonostante la convocazione

Il Milan ricomincerà con gli allenamenti il prossimo giovedì. I rossoneri dovrebbero recuperare alcuni infortunati. Tra questi anche Rade Krunic. Nonostante la convocazione per gli impegni con la Bosnia, il centrocampista rossonero, come risulta alla nostra redazione, non sarà a disposizione per le gare contro Liechtenstein e Portogallo. L'infortunio non è ancora smaltito e il Milan punta ad averlo disponibile per la gara contro la Juventus.