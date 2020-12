Milan, Krol: “Scudetto? Corsa tra i rossoneri e altre tre squadre” / News

Milan, le pretendenti allo scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan, dopo 9 giornate, è in testa alla classifica di Serie A a +5 sulle seconde Sassuolo e Inter. Ma i rossoneri sono davvero da scudetto? Questa l'opinione di Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Ho visto alcune partite degli azzurri, tra cui quella contro la Roma. Ha giocato molto bene, ma contro il Milan ad esempio non avevano fatto bene. Il calcio in generale è molto condizionato dal Covid, ma per il titolo il Napoli dovrà lottare con Juve e Inter. Il Milan potrebbe essere il quarto pretendente".