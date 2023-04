Milan, Kalulu a parte: Maldini presente all’allenamento

Il Milan ha ripreso il campionato con il passo giusto: la roboante vittoria con il Napoli al Maradona, potrebbe regalare enrgie nuove ai rossoneri in vista della prossima partita di campionato e dei quarti di Champions League. La prossima partita con l'Empoli, infatti, non dev'essere sottovalutata. Il Milan, in questa stagione, ha già perso molti punti in questo campionato, ed entrare nelle prime 4, resta un obiettivo da centrare assolutamente. I rossoneri dovranno recuperare tre infortunati: Messias, Kalulu e Ibrahimovic. Ecco le ultime da Milanello.