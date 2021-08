Milan, Kjaer vince il premio President Award 2021 della Uefa | News

Simon Kjaer, difensore del Milan e della Danimarca, sarà premiato in settimana per aver saltato la vita a Christian Eriksen

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, ha vinto il President award 2021 della Uefa. Il m0tivo? Aver salvato la vita a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia dello scorso giugno. Premiato anche lo staff medico della nazionale danese. Ad annunciarlo Alexander Ceferin, presidente della Uefa: "Quest'anno, il Premio del Presidente trascende il calcio. Ci fa ricordare, per sempre, che la vita è la cosa più importante e mette tutto nella prospettiva giusta. Voglio fare i miei migliori auguri a Christian Eriksen e alla sua famiglia mentre prosegue il suo recupero".

Sono arrivate poi anche le parole dello stesso Eriksen: "Vorrei ringraziare Morten [Skjoldager], Morten [Boesen] e i medici che mi hanno aiutato a Parken il 12 giugno. Avete fatto un lavoro fantastico e mi avete salvato la vita. Un enorme grazie anche al mio amico e capitano Simon e ai compagni della nazionale per il vostro sostegno, sia il 12 giugno che dopo. Grazie a tutti i tifosi che hanno mandato messaggi a me e alla mia famiglia. Significano molto e ci hanno dato forza e sostegno. Grazie". Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>