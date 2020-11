Milan, Kjaer: “Pioli? E’ il tecnico ideale per me. Vi spiego” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Kjaer su Pioli

MILAN NEWS – Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto.

"Pioli? Quando ho dei dubbi o penso che ci siano aspetti tattici che si possono cambiare per migliorare il rendimento individuale e collettivo, mi ascolta: vuole trovare la situazione ideale per i suoi giocatori. Alla fine ovviamente decide lui, ma c'è dialogo. È l'allenatore perfetto per me. Come mi gestisco? Lavorare con Pioli mi aiuta: a volte gli dico "Oggi farei solo una parte in gruppo, preferisco lavorare con il preparatore". Lui si fida, sa che tutto è finalizzato alla partita".