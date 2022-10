Milan, Kjaer recuperato: con il danese Pioli potrebbe valutare la difesa a tre

Simon Kjaer è tornato regolarmente allenarsi insieme al resto del gruppo da ieri. Il difensore danese ha recuperato dall'infortunio rimediato nella trasferta contro l'Empoli ed è pronto a ritagliarsi uno spazio importante prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Secondo 'Sky Sport', con il rientro dell'ex Atalanta, Stefano Pioli potrebbe prendere in considerazione l'idea di schierare la squadra con una difesa a tre. Oltre ad essere un difensore forte fisicamente, Kjaer è anche molto abile ad impostare il gioco e potrebbe giocare tranquillamente centrale nei tre dietro. Vedremo, dunque, se a partire da sabato l'allenatore del Milan potrebbe proporre la sua squadra con questo schieramento. Milan, parla Cardinale: "Voglio smuovere le cose".