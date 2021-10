Milan, Kjaer: “Per il rinnovo possono chiamarmi quando vogliono”

Kjaer esce allo scoperto per il rinnovo col Milan, che sembra aspettare con ansia. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo.

In ritiro con la propria Nazionale, ha parlato Simon Kjaer, difensore danese classe 1989 del Milan. Il centrale è uscito allo scoperto sul rinnovo di contratto, spiegando la situazione e chiarendo come lui stia solo aspettando che il club rossonero lo chiami per sistemare le cose. È in scadenza a fine stagione, ma sembra che il rapporto possa continuare. Ecco le parole di Kjaer in conferenza a riguardo: "Non sono più vicino al rinnovo col Milan, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero. Ho passato così tanti momenti nel calcio che non mi concentro sul contratto in scadenza. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare".