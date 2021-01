Milan, Kjaer è fondamentale: i numeri lo dimostrano | News

Ultime Notizie Milan News: l’importanza di Kjaer

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul ritorno di Simon Kjaer contro il Benevento. Il Milan in un solo colpo ritroverà esperienza, solidità e leadership, fattori molto importanti per ripartire al meglio in questo 2021.

E' vero che il Milan ha fatto bene anche senza di lui, ma l'importanza del danese è indiscutibile. Lo dimostrano i numeri. Tra Sampdoria e Lazio, cioè nella fetta di campionato in cui Pioli ha dovuto fare a meno di Kjaer, il Milan ha incassato 8 gol. Stesso numero di reti prese nelle partite precedenti, che però erano state 9. Fino all'infortunio, il danese le aveva giocate tutte dal primo minuto.