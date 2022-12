Milan, Kjaer è arrivato ieri in ritiro a Dubai con la squadra

Nella giornata di ieri, come riferisce Mediaset, si è rivisto a disposizione del Milan anche Simon Kjaer, danese classe 1989, reduce da un'esperienza al Mondiale non proprio positiva. La sua nazionale è stata eliminata ai gironi e lui dopo la prima giornata in cui ha giocato solo pochi minuti non ha più messo piede in campo. Il recupero dall'infortunio, evidentemente, non è ancora del tutto completato. La sensazione è che questo ritiro possa servire a Kjaer a recuperare completamente per poi affrontare la seconda parte di stagione nel migliore dei modi. Difficilmente sarà in campo già oggi nell'amichevole in programma, ma tornerà a disposizione per la prossima e ultima. Intanto il Milan ha compiuto un gesto bellissimo per i bisognosi >>>