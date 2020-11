Milan, Kjaer difende Romagnoli: “Non si può discutere” | News

Ultime Notizie Milan News: Kjaer su Romagnoli e Gabbia

MILAN NEWS – Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia. Ecco cosa ha detto.

"Romagnoli? È un grande difensore, non si può discutere come fa qualcuno: dopo un lungo infortunio è normale soffrire un po'. Ale tira dritto e si allena bene: presto lo rivedrete al top. Gabbia punto di riferimento per il Milan del futuro? Senza dubbio. Io e Matteo parliamo tanto, mi ricorda me da giovane: ha voglia di imparare, ascolta".