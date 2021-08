Milan, Kessié tornerà a Milanello la prossima settimana | News

Franck Kessié, centrocampista ivoriano, farà ritorno in quel di Milanello la settimana prossima: il 'presidente' inizierà la preparazione

Dopo la spedizione olimpica con la Nazionale ivoriana, conclusasi ai quarti di finale per mano della Spagna, Franck Kessié tornerà a Milanello la settimana prossima. Lo riferisce l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', uscita questa mattina in edicola. Il 'presidente' si sta godendo alcuni giorni di vacanza prima di riprendere la preparazione in vista della prossima e impegnativa stagione. Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ecco le sue parole.