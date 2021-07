Milan, Kessie sarà accontentato: pronta una super offerta

Il Milan non vuole rischiare di perdere Kessie a zero l'anno prossimo e quindi è pronto ad accontentarlo per il rinnovo. Le ultime.

Dopo i due addii a zero di questa estate, il Milan ora vuole blindare al più presto Franck Kessie, che ha il contratto in scadenza tra un anno circa. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, è stato uno dei giocatori più importanti della stagione appena conclusa. Ci sono tantissimi club, soprattutto inglesi, che lo hanno già messo nel mirino a costo zero. Ovviamente qualora non rinnovasse, visto che da gennaio potrebbe accordarsi per il prossimo anno. Secondo SportMediaset su Italia 1, però, il Milan non ha intenzione di farsi sfuggire Kessie, soprattutto a zero. Ecco perché è pronto ad accontentarlo: è considerato una priorità e si farà un'eccezione economica, arrivando a offrire 5,5 milioni più bonus, arrivando a 6. Il rinnovo, dunque, si avvicina. Intanto oggi sarà il giorno di Tonali: le ultime >>>