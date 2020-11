Milan, Kessie il miglior marcatore dal 2017/2018: i numeri / News

Milan, la vena realizzativa di Kessie

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’arrivo di Stefano Pioli e il conseguente spostamento in mezzo al campo, Franck Kessie è diventato un altro giocatore. L’ivoriano abbina quantità a qualità ed è un perno fondamentale del Milan. In occasione della vittoria contro l’Udinese, il ‘Presidente’ ha aperto le marcature con un piattone sotto la traversa che non ha lasciato scampo a Juan Musso. Il 18^ gol di Kessie con la maglia del Milan, nessuno ha segnato più di lui dal suo arrivo in rossonero a parte Hakan Calhanoglu, anche lui con gli stessi gol all’attivo.

PIOLI COME ANCELOTTI E CAPELLO: ECCO PERCHE’ >>>