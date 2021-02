Milan, Kessie: “Ibrahimovic è insuperabile. Vi spiego” | News

Milan, Kessie parla di Ibrahimovic

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Kessie ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra.

"Da un punto di vista tecnico è insuperabile e come compagno ti dà sempre qualcosa in più. Ci mette sempre la faccia, non succede spesso di trovare campioni con questa personalità".