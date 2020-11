Milan, Kessie a quota 25 gol: solo due giocatori come lui / Serie A News

Milan, i numeri di Kessie

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessie sempre più ‘presidente’ del Milan. L’ivoriano, grazie al gol su rigore contro la Fiorentina, ha raggiunto quota 25 gol con la maglia rossonera. Un traguardo di certo non da sottovalutare, soprattutto se si consultano alcune statistiche. Secondo quanto riferisce ‘Opta’, il numero 79 del Diavolo è uno dei tre giocatori nati dal 1996 in avanti ad aver raggiunto quota 25 reti in Serie A, dopo Lautaro Martínez e Federico Chiesa. Niente male per un giocatore che di mestiere fa il centrocampista… Queste le sue parole nel post-partita: ecco il retroscena sui rigori >>>