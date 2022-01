Milan, Kerkez da futuro vice Theo a plusvalenza: le parole dell’agente

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Milos Kerkez è stato ceduto all''AZ Alkmaar. Ricordate le parole dell'agente l'anno scorso?

Evidentemente le cose dovevano andare in maniera diversa. L'anno scorso, infatti, Daniel Kaposi, agente di Kerkez, aveva parlato così l'anno scorso in un'intervista rilasciata a Eto.hu: "Ci è stato detto che Milos potrà essere considerato per la prima squadra, diventando il vice di Theo Hernandez. Quindi c’è un motivo per lavorare, c’è una grande sfida”.