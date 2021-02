Milan, Kerkez svela: “Ecco come ho conquistato Maldini” | News

Milan, Kerkez parla di Maldini

Milos Kerkez, ultimo acquisto del Milan nella sessione invernale, ha rilasciato un’intervista a Nemzeti Sport Online. Kerkez ha parlato di Maldini.

“E’ gentile e diretto. E’ stata una grande esperienza incontrare una tale personalità. Da bambino guardavo molti video su di lui, e dalla mia prima esperienza posso dire che ha ancora la stessa luminosità che aveva sul campo. Abbiamo parlato molto, ci ha fornito moliti consigli. Stiamo parlando del migliore terzino sinistro del mondo, e dato che sono anche io di quel ruolo, vale la pena prestare attenzione a ogni parola. Ha guardato molti video su di me, la mia mentalità l’ha catturato. Quando scendo in campo non so cosa sia la sconfitta, faccio del mio meglio per vincere. Proprio come Maldini”.

