Milan, Dalot: “Pioli sta facendo un lavoro fantastico” | News

Milan, Dalot parla di Pioli

Diogo Dalot, calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Dalot ha parlato di Stefano Pioli, tecnico rossonero.

"Mi piace la sua capacità di comunicare con i giocatori, facendo sentire utile e speciale ciascuno, sia che giochi tutte le partite, sia che scenda in campo una volta al mese. Come tecnico sta facendo un lavoro fantastico. La classifica di Serie A parla per lui".