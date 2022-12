Milan, Kappa rifarà la maglia casalinga dei rossoneri di fine anni ’80 | News

Attualmente il Milan, come ben si sa, è sotto contratto con Puma quindi Kappa non potrà utilizzare i badge del club sui remake, né gli sponsor appropriati dell'epoca. È interessante notare che il club in quel periodo non aveva lo stemma sulla maglia, ma aveva delle stelle, con ciascuna che rappresentava 10 titoli conquistati in Serie A. Le strisce distintive invece saranno ricreate fedelmente come erano nel design originale con scintillanti forme a diamante su tutto il tessuto. Verrà utilizzata la combinazione collo polo e scollo a V e il logo Kappa sarà bianco per il Milan. Il numero 10 verrà stampato sul retro nel carattere tipografico squadrato utilizzato in quella particolare epoca. E voi, la comprerete? Milan, che affare mancato! Oggi illumina la mediana di una rivale >>>