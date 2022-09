Milan, Kalulu tra i più costosi mai convocati nelle nazionali maggiori

È un po' sorprendente come Pierre Kalulu, francese classe 2000 del Milan, non sia mai stato convocato nella Nazionale maggiore. Non per forza come titolare, ma quanto meno per fare una presenza o un assaggio. Didier Deschamps non l'ha mai preso in considerazione, eppure le prestazioni del terzino sono eccellenti e il suo valore di mercato è schizzato alle stelle. Kalulu rientra in una categoria dei giocatori più costosi a non essere mai stati chiamati in nazionale maggiore. Vediamo chi c'è con lui.