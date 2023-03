Milan, si ferma Kalulu: infortunio con la Francia Under 21

Brutte notizie per Milan e Stefano Pioli. Secondo quanto riporta RMC Sport, infatti, Pierre Kalulu dovrebbe dare forfait per la sfida tra Francia Under 21 e Spagna Under 21, in programma questo martedì. Il difensore francese avrebbe preso una botta al polpaccio. Si attendono novità. Il Milan e Pioli incrociano le dite e sperano in buone notizie: perdere Kalulu nel mese di aprile, con le tre sfide contro il Napoli, sarebbe una tegola pesantissima per la difesa rossonera.