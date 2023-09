Milan, ecco quando sarà valutato l’infortunio di Kalulu | PM News

Dopo i problemi per Giroud, anche Kalulu si ferma per un infortunio, ecco quando verranno valutate le condizioni del difensore del Milan

La sosta per le nazionali continua ad aggiungere possibili nomi alla lista degli infortunati del Milan . Dopo i problemi per Olivier Giroud , fortunatamente nulla di grave, e le voci riguardanti le condizioni di Theo Hernandez e Mike Maignan , preoccupa anche Pierre Kalulu .

Le condizioni

Il difensore francese, rimasto a Milanello durante questa sosta, ha avvertito un fastidio muscolare durante l'ultimo allenamento con i rossoneri. La sua presenza per il derby di campionato con l'Inter rimane in dubbio, ma le sue condizioni verranno valutate durante la settimana che sta per aprirsi.