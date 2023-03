Milan, dalla Francia: “Kalulu preconvocato in nazionale”

Direttamente dalla Francia arrivano voci secondo cui il difensore del Milan Pierre Kalulu sarebbe tra i preconvocati in nazionale

Tra i giocatori che meglio si sono comportati nelle ultime settimane in casa Milan, non si può non citare Pierre Kalulu. Il difensore, insieme ai compagni di reparto Fikayo Tomori e Malick Thiaw, ha creato un'ottima alchimia, che ha permesso al Diavolo di subire pochissime reti nelle recenti uscite. Senza dimenticare la sua cresciuta da quando veste la maglia rossonera.