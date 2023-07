Milan, Kalulu fuori ai quarti degli Europei Under 21 con la sua Francia

Pierre Kalulu, difensore del Milan, saluta l'Europeo Under 21, del momento in cui la sua Francia è stata eliminata ai quarti

(fonte: acmilan.com) Era una delle favorite per la conquista del trofeo, ma la Francia di Pierre Kalulu si è fatta sorprendere e superare dall'Ucraina nell'ultimo match dei Quarti di finale di EURO U21 2023. A seguito di un girone di qualificazione - lo stesso dell'Italia - comandato a punteggio pieno, i giovani transalpini si avvicinavano alla sfida con i favori del pronostico: dopo essere passati in vantaggio, però, Les Bleuets hanno subito la rimonta ucraina fino al 3-1 conclusivo. Altri 90 minuti in campo, da terzino destro, per il rossonero classe 2000 Kalulu, ingaggiato nel duello con il talento avversario Mudryk. Dopo le eliminazioni di Italia e Belgio, il percorso nell'Europeo di categoria si interrompe dunque anche per l'ultimo milanista impegnato nella competizione.