Milan, prima convocazione nella Francia U-21 per Kalulu

Buone notizie per il giovane difensore del Milan Pierre Kalulu. L’ex gioiello del Lione, infatti, ha ricevuto la prima chiamata da parte dell’allenatore della Nazionale francese Under – 21 Sylvain Ripoll. Per il terzino rossonero si tratta della prima convocazione in questa categoria. Intanto il Milan crede ancora nel sogno Haaland: ecco il prezzo del cartellino.