Milan, Kalulu è la vera sorpresa: i tifosi si pongono una domanda

Pierre Kalulu è stato sicuramente una delle sorprese più belle della stagione del Milan. Il francese non ha praticamente mai sbagliato

Salvatore Cantone

Quanti anni ha Kalulu? E' questa la domanda che si pongono tutti i tifosi del Milan. Ovviamente è una domanda ironica, visto che stiamo parlando di un classe 2000, ma il rendimento del francese è stato impressionante per tutta la stagione.

Si contano infatti sulle dita di una mano gli errori in stagione di Kalulu, che è riuscito nell'impresa di sostituire alla perfezione un colosso come Simon Kjaer. In tanti ipotizzavano l'acquisto di un difensore centrale per essere competitivi fino alla fine per lo scudetto, ma Maldini e Massara hanno deciso di puntare sui giocatori a disposizione. Mai scelta si è rivelata più azzeccata.

Certo, uno come Botman poteva fare sicuramente comodo, ma Kalulu ha disputato una seconda parte di stagione da top player assoluto. La coppia difensiva con Fikayo Tomori è stata una dei segreti del trionfo rossonero, insieme ovviamente a Mike Maignan. Ricordiamo che l'ex Lione è arrivato in teoria come terzino destro, ma Pioli ha subito capito che il suo ruolo poteva essere quello di difenso centrale.

Kalulu inoltre è riuscito nell'impresa di superare nelle gerarchie Alessio Romagnoli. Il capitano ha avuto diversi problemi fisici, ma quando è tornato a disposizione non c'è stata partita: Pioli non ha potuto rinunciare alla forza, alla velocità e al senso della posizione di Kalulu, che ora può definirsi un insostituibile. Insomma, un vero e proprio gioiello che il Milan vuole tenersi stretto. Milan, pronto il regalo Scudetto per Pioli: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI