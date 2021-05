Milan, Kaka ringrazia un tifoso per un tatuaggio: “Pelle d’oca!

Ricardo Kaka, ex giocatore del Milan, ha commentato con emozione il tatuaggio che un tifoso si è fatto in suo onore

Tutti i tifosi del Milan amano Ricardo Kakà. Il brasiliano è stato uno dei giocatori più importanti per vincere la Champions League ad Atene nel 2007 e non solo. Ma quanti si tatuerebbero sul proprio corpo il volo dell'ex giocatore? Immaginiamo in pochi. Kakà, però, attraverso il proprio account Facebook, ha voluto ringraziare un tifoso che si è tatuato il suo volto e lo stemma del Milan: "Mamma mia!!! Mi è venuta la pelle d'oca! Grazie mille per l'affetto!!! Forza Milan sempre!"