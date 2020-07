Milan-Juventus, Sarri: “Avremmo perso anche con Dybala in campo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maurizio Sarri, in conferenza stampa, è ritornato sulla sconfitta della Juventus contro il Milan. Le sue parole: “Nel calcio come nella vita è un discorso di priorità. Se la sconfitta fosse arrivata a inizio stagione, bisognava cercare cause al blackout. Siccome la partita arriva nel finale di stagione, bisogna fare in modo che incida il meno possibile, è il momento di guardare avanti e non indietro. Dybala? Che sia un talento assoluto è fuori discussione. Se con lui avremmo perso comunque a Milano? Penso di sì, visti i blackout difensivi“.

Intanto ecco la frecciatina di Ibrahimovic indirizzata a Rangnick, continua a leggere >>>