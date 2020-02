Milan-Juventus, Ringo: “I rossoneri meritavano molto di più”

NEWS MILAN – Dj Ringo, grande tifoso rossonero, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della partita giocata dal Milan contro la Juventus.

“Il Milan ha fatto la sua partita e meritava di più. Juve inesistente, anche se poi gli episodi ci sono e al Milan in questo momento girano male. Dopo il derby poteva avere un calo di tensione, invece ieri si è presentato in grande forma e ha fatto una bellissima partita – dice Ringo -. Hanno lavorato tutti bene, compresa la dirigenza. Semifinale di ritorno? A Torino ci vorrà un’impresa, mi ha solo fatto girar le balle il rigore. Inoltre se ogni cosa che fa il Milan dai un giallo, mi aspetto lo stesso trattamento per la Juve”. Intanto un ex arbitro analizza la direzione di gara dell’arbitro Valeri, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android