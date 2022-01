Milan-Juventus, Ramsey guarito dal Covid: il comunicato / News

La Juventus comunica che Aaron Ramsey è guarito dal Covid. Domenica c'è la gara contro il Milan, valida per il 23° turno di Serie A

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la negatività di Aaron Ramsey. Il giocatore gallese recupera per la gara di domenica contro il Milan, valida per la 23^ giornata di Serie A, ma rimane comunque in uscita. Ecco la nota del club.