Christian Pulisic potrebbe dare forfait in vista di Milan-Juventus: ecco la mossa di Paulo Fonseca per sostituirlo in caso

Fabio Barera Redattore 22 novembre 2024 (modifica il 22 novembre 2024 | 19:52)

Christian Pulisic, attaccante esterno statunitense, rischia di non prendere parte al match tra Milan e Juventus, in programma alle ore 18:00 di sabato 23 novembre. Fino ad oggi non c'erano stati problemi per l'ex Chelsea, che addirittura secondo le ultime indiscrezioni avrebbe dovuto giocare da titolare. Si parlava infatti di dubbio a destra tra Yunus Musah e Samuel Chukwueze, ma il suo posto al centro non sembrava essere in dubbio. Negli ultimi minuti, però, una novità che rischia di mettere in grande difficoltà Paulo Fonseca in vista della sfida della 13^ giornata della Serie A 2024/2025.