Milan-Juventus, Maniero: “Pioli può essere soddisfatto della prestazione”

Milan-Juventus, Maniero sui rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Filippo Maniero. ex attaccante, ha parlato della prestazione del Milan contro la Juventus. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Al di là del risultato penso che Pioli sia soddisfatto di come la squadra ha interpretato la partita. Il Milan non può permettersi di regalare i vari Ibrahimovic e Bennacer, non ha gli organici di Juventus e Inter, la sfida dell’altra sera ha rafforzato il pensiero di Pioli su cosa ha per le mani: con una squadra rimaneggiata ha comunque fatto una bella figura. Può essere soddisfatto”. Calciomercato Milan – Dalla Spagna: un rinforzo sulla fascia >>>