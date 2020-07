Milan-Juventus, l’opinione: “Con una vittoria dei bianconeri finirebbe il campionato”

MILAN NEWS – C’è molta attesa per quanto riguarda Milan-Juventus, match in programma questa sera alle 21:45. I rossoneri sono in un buon momento di forma, i bianconeri hanno allungato in classifica sulla Lazio. Intervistato in merito alla partita, Michele Serena, ex giocatore di Juventus e Inter tra le altre, ha così risposto: “E’ una classica, una partita importante perché con un risultato positivo la Juventus metterebbe la parola fine al campionato, ma il Milan sta bene“.

