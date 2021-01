Milan-Juventus, Legrottaglie: “Rossoneri da Scudetto, bianconeri grande squadra”

Milan-Juventus, parla Legrottaglie

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nicola Legrottaglie, ex giocatore di Milan e Juventus, ha presentato così la sfida di questa sera tra i due club. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “La Juve è sempre una grande squadra, anche se il Milan a livello psicofisico ha qualcosa in più. Nella partita secca i rossoneri potrebbero avere qualche vantaggio”.

Sullo Scudetto

“Tutti continuavano a dire ‘prima o poi molla’. E invece il Milan continua, non molla. Ha tutto per vincere lo Scudetto, se la gioca con l’Inter. A meno che la Juve non torni a vincerle tutte”.

Su Rafael Leao

“Nel calcio oggi conta la gamba, non più l’organizzazione tattica. Il motore diverso di un calciatore fa saltare gli equilibri. Di gamba il Milan va meglio degli altri, i calciatori rossoneri vincono i duelli. Leao può fare ancora meglio. In alcune situazioni lo vedo poco applicato, può ancora migliorarsi”.

Sul mercato

“Serve pochissimo. Il Milan non andrà a rovinare l’assetto tecnico tattico e psicologico che si è creato. In difesa all’occorrenza hanno sempre giocato Gabbia e Kalulu, non credo che sia un reparto da puntellare”.

