Milan-Juventus, Leao: “Orgoglioso dei miei compagni”

MILAN NEWS – “Orgoglioso dei miei compagni”, poche parole ma significative quelle di Rafael Leao su Instagram al termine di Milan-Juventus 4-2. La stellina portoghese ha fatto i complimenti ai propri compagni di squadra e dopo il 90′ è stato intervistato anche a bordo campo dai colleghi di DAZN. L’ex Lille ha manifestato la sua voglia di voler restare il prossimo anno e ancora una volta ha elogiato Zlatan Ibrahimovic che – ha rivelato – gli confida sempre importanti consigli su come muoversi in campo.

Tre reti in 5 gare da quando è ripreso il campionato non possono che far piacere al classe 1999 in primis ma anche al suo allenatore che a Napoli potrebbe premiarlo con una maglia dal 1′. QUESTE LE PAROLE DI PIOLI SUL PORTOGHESE AL TERMINE DELLA GARA>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓