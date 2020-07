Milan-Juventus, la notte di Leao: entra, segna e giura fedeltà

MILAN NEWS – Il destinatario della chiamata dopo il gol? Non c’è bisogno di chiederglielo. Dopo ogni rete, fin dai tempi dello Sporting Lisbona, Rafael Leao esulta col gesto della “chiamata”, che sta a significare le telefonate che il portoghese faceva da piccolo al padre quando non poteva andare a vederlo giocare. La sua rete è stata fondamentale perché ha rappresentato il sorpasso dei rossoneri sulla Juventus.

Recuperata una palla vagante sulla trequarti, dopo un fallo di Rugani su Rebic lasciato correre per il vantaggio da Guida, il portoghese è entrato in area e con pochissimo specchio ha calciato verso la porta. La deviazione leggera ma decisiva di Rugani ha fatto il resto, regalando a Leao la terza rete nelle ultime 5 partite.

Per la stellina ex Lille, mai titolare in campionato dopo la ripresa post sosta, si tratta della rete più importante da quando veste la maglia rossonera. Divisa che non ha intenzione di mollare il prossimo anno. Alla domanda nel post partita sul suo futuro al Milan nella prossima stagione, Leao ha prontamente risposto che resterà in rossonero. Dopo 16 presenze su 26 dalla panchina, il portoghese è pronto a giocarsi una maglia dal 1′ contro il Napoli. Forse sta raggiungendo la maturità giusta richiesta da Pioli.

