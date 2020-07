Milan-Juventus, la moviola: corretto il rigore per mano di Bonucci

MILAN NEWS – Attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport, analizziamo la moviola del match di ieri sera arbitrato da Marco Guida. In generale match arbitrato bene dal fischietto campano che prende la decisione più corretta al minuto 59 grazie all’ausilio della VAR che gli permette di non commettere un grossolano errore. Rebic col petto indirizza verso la porta juventina, ma c’è una deviazione col braccio di Bonucci. Guida inizialmente vede un tocco di mano del croato, che viene ammonito per proteste. Richiamato dal Var, l’arbitro cambia decisione e assegna giustamente il penalty ai rossoneri. Da rivedere la gestione dei cartellini: manca un giallo a Danilo al 33′.

IL MILAN TORNA FORTE SU TONALI? ECCO LE ULTIME>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓