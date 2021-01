Milan-Juventus: Frigerio, terza convocazione di fila. I numeri in Primavera

Milan-Juventus, Frigerio alla terza convocazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In occasione di Milan-Juventus Stefano Pioli ha deciso di confermare, per la terza volta consecutiva, la presenza di Marco Frigerio tra i convocati. Nonostante l’assenza di quasi tutto il centrocampo, il giovane classe 2001 non dovrebbe giocare contro la Juventus. Una presenza che comunque porta dell’esperienza fondamentale per la crescita di un giovane prospetto. Centrocampista di ruolo, Frigerio vanta 50 presenze con la Primavera di Federico Giunti con cui ha segnato anche 3 reti. In attesa che possa spiccare il volo, il giocatore si accomoderà in panchina nel calcio dei grandi. Calciomercato Milan – Attento Maldini, l’Inter ti soffia la punta. VAI ALLA NOTIZIA >>>