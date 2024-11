Milan-Juventus, Fonseca studia le mosse: ecco le tre ipotesi sulla trequarti

Paulo Fonseca sta studiando le possibili mosse per sorprendere Thiago Motta in vista di Milan-Juventus. Terminata la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, infatti, ricomincia il campionato e lo fa subito con un big match come quello che andrà in scena a 'San Siro'. Si scenderà in campo alle ore 18:00 di sabato 23 novembre e la curiosità è tutta legata a chi agirà sulla trequarti. Il tecnico lusitano, infatti, è certo di schierare Alvaro Morata da prima punta contro la squadra in cui si è fatto conoscere in Italia. I dubbi maggiori riguardano gli interpreti che agiranno alle sue spalle.