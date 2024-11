Milan-Juventus, Fonseca spariglia le carte: coppia a sorpresa in difesa

Paulo Fonseca potrebbe schierare una coppia a sorpresa in difesa in vista di Milan-Juventus: ecco di chi si tratta e una curiosa statistica

Possibile mossa a sorpresa in difesa di Paulo Fonseca in vista di Milan-Juventus. Le ultime indiscrezioni, infatti, vedevano favoriti al centro del reparto arretrato Malick Thiaw e Fikayo Tomori, con Matteo Gabbia in panchina. Nonostante il recupero dall'infortunio, infatti, sembrava che il centrale italiano dovesse partire fuori per poi magari avere a disposizione qualche minuto nel corso del match. Negli ultimi minuti è però giunta un'interessante novità.