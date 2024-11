Milan-Juventus, grande dubbio per Fonseca: ecco l’unico ballottaggio

Se il resto della formazione sembra piuttosto delineato, Paulo Fonseca deve ancora risolvere un ballottaggio in vista di Milan-Juventus. Come noto, infatti, nella giornata di sabato 23 novembre, alle ore 18:00, il Diavolo e la Vecchia Signora scenderanno in campo allo stadio 'San Siro' per la 13^ giornata della Serie A 2024/2025. Dopo il rientro dalla sosta per lasciare spazio alle Nazionali i rossoneri sono chiamati al cambio di marcia definitivo. E lo dovranno fare dopo il deludente pareggio contro il Cagliari prima della pausa. Dall'altra parte i bianconeri vengono dal derby vinto contro il Torino.