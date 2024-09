Le italiane e il Fairplay Finanziario: situazione Milan e caso Juventus

Il caso Juventus

Molti si sono chiesti perché la Juventus non fosse menzionata nel comunicato della Uefa. Infatti, anche il club bianconero aveva siglato un accordo con Nyon per il Settlement Agreement in passato. Tuttavia, la Juventus non ha partecipato alle competizioni europee nell'ultima stagione a causa della squalifica imposta proprio dalla Uefa, in seguito alla penalizzazione subita in campionato per la vicenda delle plusvalenze fittizie. Di conseguenza, l'ultimo bilancio del club non rientra nelle valutazioni della CFCB. I conti della Juventus verranno esaminati nuovamente tra un anno, dopo che la squadra si è qualificata per la nuova edizione della Champions League grazie al piazzamento nell'ultima Serie A. LEGGI ANCHE: Milan, Moncada in scadenza di contratto: cosa filtra sul futuro