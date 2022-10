Milan-Juventus 2-0, Cardinale ha assistito alla partita a San Siro

Gerry Cardinale continua a seguire il Milan... dal vivo! Il proprietario rossonero, infatti, ha assistito alla vittoria per 2-0 contro la Juventus a San Siro. Il numero uno di RedBird ha mostrato molta soddisfazione prima di lasciare lo stadio. Si tratta della seconda vittoria casalinga per Cardinale dopo il derby vinto contro l'Inter. Non è andata bene invece a Stamford Bridge in Champions League: il 3-0 subito dal Chelsea fa ancora male, ma i tre punti di stasera hanno dimostrato la mentalità e il carattere di una squadra che non smette mai di stupire. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>