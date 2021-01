Milan-Juventus 1-3, Trevisani: “Nessuna crisi dopo il ko, vi spiego”

Milan-Juventus, l’analisi di Trevisani

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Riccardo Trevisani, giornalista di ‘Sky Sport’, ha commentato la sconfitta del Milan contro la Juventus. I rossoneri subiranno un contraccolpo psicologico? Questo il suo pensiero: “Al Milan mancavano tanti giocatori importanti contro la Juventus. Per me, nonostante tutto, ha fatto una bellissima partita. Il Milan ha perso perché prima o poi doveva perdere, perché aveva tante assenze e perché aveva di fronte una squadra forte. Non credo che possa andare in crisi dopo questo ko“. Mercato Milan – Maldini, nuovo difensore dal Brasile? La novità. VAI ALLA NOTIZIA >>>