Milan, buone notizie in vista della Juve: Theo Hernandez oggi in gruppo

Archiviata la sconfitta in Champions League contro il Chelsea , il Milan ha già rivolto subito corpo e mente alla prossima partita di campionato contro la Juventus. I rossoneri oggi hanno già svolto un allenamento in vista della gara di sabato alle 18.00. Nonostante la delusione europea, arrivano buone notizie da Milanello.

Stando a quanto riporta Sky Sport, oggi Theo Hernandez ha svolto l'intero allenamento insieme al gruppo. Un'ottima notizia per Stefano Pioli e tutto il mondo rossonero, che finalmente potrà avere a disposizione uno dei migliori terzini in circolazione. Sarà l'allenatore del Milan valutare se buttarlo subito nella mischia dal primo minuto contro la Juventus o gestirlo in vista del prossimo impegno in Champions, nuovamente contro il Chelsea. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>