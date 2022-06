Milan, Jordan Longhi l’attaccante futuro: chi è il capocannoniere Under 17

Scopriamo insieme Jordan Longhi, attaccante del Milan Under 17 e capocannoniere della squadra. Lui il bomber dei prossimi anni.

Stefano Bressi

Ha solo 17 anni, ma Jordan Longhi è già un elemento di altissimo livello e il Milan se lo tiene stretto. Ha giocato nella squadra Under 17 rossonera, di cui è stato capocannoniere. Numeri eccezionali per lui: 20 partite giocate, 16 gol e 2 assist. Da vero bomber. Considerando anche che una partita di queste è arrivato giocando nell'Under 18, ovviamente da sotto-età. Partita in cui, ovviamente, ha segnato. La media gol è spaventosa: una rete ogni 91'. Praticamente un gol a partita.

Tante richieste, ma il Milan ci punta

Ovviamente una stagione così non poteva passare inosservata e sta avendo quindi molte richieste da squadre di media classifica in Primavera 1, ma il Milan crede moltissimo in lui. Essendo un 2005 giocherebbe sotto età, ma il Milan non ha trovato un 2004 a cui affidarsi per il ruolo di prima punta e quindi potrebbe puntare già su di lui. Leonardo Rossi non ha convinto, l'Under 18 non offre molto a livello di attaccanti e quindi i rossoneri vorrebbero trattenerlo per fargli fare il grande salto.

Jordan Longhi, una storia a tutto Milan

È cresciuto nel Milan, dove gioca da quando ha 6 anni, ma di cui è tifoso fin dalla nascita. Tifoso vero, tanto che quest'anno ha vissuto tutta la stagione a San Siro per sostenere la prima squadra nel percorso verso lo Scudetto numero 19. Insomma, vero cuore rossonero. È rimasto al Milan anche in un periodo difficile, quando nell'Under 14 giocava raramente perché fisicamente non era al livello dei compagni. È cresciuto tardi, ma poi ha preso molti centimetri: 181 adesso, per 67kg.

Le curiosità

Che sia un giocatore di belle speranze lo si evince anche dal fatto che la Nike ha voluto che lui facesse da sponsor, accaparrandoselo subito nel 2017. Come detto, ha vissuto momenti in cui giocava meno e adesso che è uscito da questo periodo difficile e sa come ci si sente cerca sempre di aiutare i compagni. Elemento importante nello spogliatoio, diventa valvola di sfogo cercando spesso il dialogo con chi gioca meno. Prima di passare al Milan ha giocato un anno nel Calvenzano, un paese in zona. Ovviamente giocava già con i più grandi. Quando non gioca a calcio e non segue il Milan, gli piace guarda il basket. La mentalità è da Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981 del Milan: non bisogna mai perdere, neanche in allenamento. Però l'idolo è un altro: Karim Benzema, francese classe 1987 del Real Madrid, mica male... L'impegno non manca, l'obiettivo è realizzare i sogni. E il sogno principale è ovviamente vincere con la maglia del Milan addosso.